Оккупанты в Луганской области раздали детям карты с якобы "присоединенными" территориями. Гайдай показал фото

На картах "граница" проведена так, что как российские обозначены и те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины, вместе с областными центрами Запорожье, которым оккупантам взять не удалось, и Херсон, который был деоккупирован 11 ноября 2022 года.
"Вторжение в Украину стало шагом в бездну для России. Имперские мечты Путина и россиян сломались именно в нашей стране. Украинцы своим мужеством их сломали. Вернемся в Луганскую область – наклеим оккупантам на лоб правильную карту независимой Украины. Чтобы запомнили один раз и навсегда", – прокомментировал Гайдай.
Он добавил, что останется ли в предыдущем виде карта России, остается под вопросом.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.