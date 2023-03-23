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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Луганской области раздали детям карты с якобы "присоединенными" территориями. Гайдай показал фото

Гайдай показал карты, которые оккупанты выдали школьникам
Гайдай показал карты, которые оккупанты выдали школьникам
Фото: mediacenter.org.ua

В школах оккупированного Счастья Луганской области детям выдали географические карты, на которых Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области обозначены как "принадлежащие" РФ. Об этом рассказал Сергей Гайдай, уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации, в Telegram 23 марта.

На картах "граница" проведена так, что как российские обозначены и те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины, вместе с областными центрами Запорожье, которым оккупантам взять не удалось, и Херсон, который был деоккупирован 11 ноября 2022 года.

"Вторжение в Украину стало шагом в бездну для России. Имперские мечты Путина и россиян сломались именно в нашей стране. Украинцы своим мужеством их сломали. Вернемся в Луганскую область – наклеим оккупантам на лоб правильную карту независимой Украины. Чтобы запомнили один раз и навсегда", – прокомментировал Гайдай.

Он добавил, что останется ли в предыдущем виде карта России, остается под вопросом.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, Счастье, Сергей Гайдай, карта, война России против Украины, российские оккупанты
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