Оккупанты в Луганской области раздали детям карты с якобы "присоединенными" территориями. Гайдай показал фото

На картах "граница" проведена так, что как российские обозначены и те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины, вместе с областными центрами Запорожье, которым оккупантам взять не удалось, и Херсон, который был деоккупирован 11 ноября 2022 года.

"Вторжение в Украину стало шагом в бездну для России. Имперские мечты Путина и россиян сломались именно в нашей стране. Украинцы своим мужеством их сломали. Вернемся в Луганскую область – наклеим оккупантам на лоб правильную карту независимой Украины. Чтобы запомнили один раз и навсегда", – прокомментировал Гайдай.

Он добавил, что останется ли в предыдущем виде карта России, остается под вопросом.