"Стало трудно лечиться даже собственноручно". Луганская ОВА сообщила, что возле линии фронта больницы переполнены оккупантами, а аптеки – пустые

По данным ОВА, в Кременной отсутствует даже самые необходимые медикаменты Фото: depositphotos.com

"В населенных пунктах вблизи линии фронта, даже в городах, стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены военными. А сами аптеки – пустые", – говорится в сообщении.

В частности, в Кременной отсутствует самые необходимые медикаменты.

"Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят", – отметили в ОВА.

В то же время в тыловых населенных пунктах у многих жителей отсутствуют наличные средства.

"В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выстраиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если их нет в наличии", – подчеркнули в ОВА.