"Стало трудно лечиться даже собственноручно". Луганская ОВА сообщила, что возле линии фронта больницы переполнены оккупантами, а аптеки – пустые

"В населенных пунктах вблизи линии фронта, даже в городах, стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены военными. А сами аптеки – пустые", – говорится в сообщении.
В частности, в Кременной отсутствует самые необходимые медикаменты.
"Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят", – отметили в ОВА.
В то же время в тыловых населенных пунктах у многих жителей отсутствуют наличные средства.
"В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выстраиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если их нет в наличии", – подчеркнули в ОВА.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.