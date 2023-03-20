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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стало трудно лечиться даже собственноручно". Луганская ОВА сообщила, что возле линии фронта больницы переполнены оккупантами, а аптеки – пустые

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По данным ОВА, в Кременной отсутствует даже самые необходимые медикаменты
По данным ОВА, в Кременной отсутствует даже самые необходимые медикаменты
Фото: depositphotos.com

У жителей оккупированных территорий возле линии фронта в Луганской области практически не осталось возможностей для получения медицинской помощи. Об этом 20 марта в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"В населенных пунктах вблизи линии фронта, даже в городах, стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены военными. А сами аптеки – пустые", – говорится в сообщении.

В частности, в Кременной отсутствует самые необходимые медикаменты.

"Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят", – отметили в ОВА.

В то же время в тыловых населенных пунктах у многих жителей отсутствуют наличные средства.

"В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выстраиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если их нет в наличии", – подчеркнули в ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, медицина, Луганская область, аптеки, война России против Украины, больницы, российские оккупанты
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