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Прокурором Луганской области назначен бывший руководитель Черниговской прокуратуры

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Василину уже представили коллективу прокуратуры региона
Василину уже представили коллективу прокуратуры региона
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Главным прокурором Луганской области назначен Сергей Василина, проинформировал 21 марта в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

"Назначен новый руководитель Луганской областной прокуратуры. Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко представил коллективу Луганской областной прокуратуры нового руководителя – Сергея Василину", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что Василина родился в 1980 году и с 2003 года работает в органах прокуратуры. Предыдущее его место работы – Черниговская областная прокуратура, Василина ее возглавлял.

"У него есть достаточный опыт для выполнения поставленных перед областью задач и обеспечения реализации функций прокуратуры в условиях военного положения", – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid03GAzBoJMAyFVhSTRmrrA7ouewTJPXQqv5T5tvZmfMEPk3vMxjjRkPcPborYTAfnxl

Контекст:

Большая часть территории Луганской области оккупирована российскими захватчиками.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, прокуратура, офис, Черниговская область, назначение, Офис генпрокурора, Антон Войтенко, прокурор
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