Прокурором Луганской области назначен бывший руководитель Черниговской прокуратуры

"Назначен новый руководитель Луганской областной прокуратуры. Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко представил коллективу Луганской областной прокуратуры нового руководителя – Сергея Василину", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что Василина родился в 1980 году и с 2003 года работает в органах прокуратуры. Предыдущее его место работы – Черниговская областная прокуратура, Василина ее возглавлял.

"У него есть достаточный опыт для выполнения поставленных перед областью задач и обеспечения реализации функций прокуратуры в условиях военного положения", – подчеркнули в ведомстве.