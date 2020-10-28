Нардеп Палица добивается назначения своего человека прокурором Одесской области – политолог

Политолог Владимир Воля считает, что народный депутат Украины и лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица планировал получить хороший результат своей партии на местных выборах, чтобы "разменять" его на полноценное назначение врио прокурора Одесской области Вадима Вениславского.

Народный депутат Украины и лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица добивается назначения волынчанина Вадима Вениславского на должность прокурора Одесской области, утверждает политолог Владимир Воля на своей странице в Facebook.

Воля считает, что Палица планировал получить хороший результат своей партии на местных выборах, чтобы "разменять" его на полноценное назначение Вениславского областным прокурором, так как сейчас тот только исполняет обязанности.

"Партия Палицы "За майбутнє" не получила ожидаемый результат как в городе, так и в области. И.о. одесского областного прокурора Вадим Вениславский (брат народного депутата от "Слуги народа" Федора Вениславского) – ставленник Игоря Палицы. Они вместе работали еще по Волыни, где Вадим Вениславский был заместителем областного прокурора", – пишет политолог.

Он отметил, что Палица хотел полноценного назначения для Вениславского еще до выборов, но сейчас пытается ускорить результат разными "плюшками".

"Палица (тоже волынчанин) не смог добиться для своего протеже назначения в Одессу без приставки "врио" и рассчитывал разменять это кадровое решение уже после выборов в ходе торгов с Офисом президента и [генпрокурором Ириной] Венедиктовой. Сейчас, по моей информации, Палица пошел ва-банк и пытается просто-напросто протолкнуть назначение Вениславского без приставки "врио" разными "плюшками", потому что разменивать политически просто нечего. Уж очень хочет иметь своего областного прокурора", – пишет политолог.

Воля напомнил, что СМИ уже рассказывали о том, как Вениславский "трясет" одесский бизнес, что может свидетельствовать о попытках быстро собрать нужные средства для назначения на должность.

"Пока Палица лоббирует назначение, сам Вениславский принялся во всю трясти одесский бизнес, о чем уже в открытую пишут СМИ. И делают это уж слишком торопясь. Наверное, собирают на "плюшки", – говорит Воля.

Политтехнолог Олег Постернак видит угрозу для целостности Украины в назначении протеже Палицы и напоминает, что кадровые решения в угоду "местным царькам" привели к расколу и сепаратизму.

"Мы хорошо помним, к чему привела ситуация, когда местные царьки назначали своих губернаторов и руководителей областных подразделений правоохранительных органов. Игорь Палица хочет назначить своего областного прокурора. Мы понимаем, что деньги в Киеве ничем не пахнут, но [президенту] Владимиру Зеленскому и всем обитателям Печерских холмов нужно четко понимать, что удельные княжества – самая главная причина раскола и сепаратизма. Отдавать на откуп ключевые должности в регионах означает терять контроль над этими регионами. Нравится вам заигрывать с олигархами и их политическими проектами? Заигрывайте. Но неужели вы не понимаете, что ровно в тот момент, когда вы продаете такую должность, как областной прокурор, вы как переговорная сторона уже никому не нужны? Дальше все происходит без вас", – пишет Постернак в Facebook.

До назначения в Одессу летом этого года Вениславский занимал должность заместителя областного прокурора Волынской области. Палица был избран народным депутатом от 22-го мажоритарного округа Волынской области, а до получения мандата возглавлял Волынский областной совет.