В Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты

По данным "Думской", во время взрыва в Одесской области пострадал директор охранной компании "Самсон", кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета и Одесского областного совета Андрей Бабенко.

В Одесской области взрывом повредило автомобиль, в котором ехал кандидат в депутаты местного совета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение о взрыве полицейские получили утром 21 октября. По данным правоохранителей, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании – кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На время работы взрывотехнической службы движение на указанном участке трассы Одесса – Кучурган временно приостановлено.

Как сообщает местное издание "Думская", пострадавший – директор охранной компании "Самсон" Андрей Бабенко. Кроме местного совета он также баллотируется в Одесский областной совет от партии "Батьківщина".

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо по дороге произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", – рассказал помощник кандидата Богдан, который тоже находился в авто.