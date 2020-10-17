В Киеве избили сержанта Сил спецопераций ВСУ Деева, которого год назад освободили в рамках обмена с "ЛНР"

Сержант ВСУ Иван Деев был избит из-за того, что посигналил BMW, заблокировавшему проезд его машине в Киеве, об этом написал товарищ пострадавшего Николай Потоцкий.

Деева после обмена в 2019 году встречала супруга Людмила Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

В центре Киева избили ветерана, участника АТО, сержанта Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Ивана Деева, которого освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Об этом его товарищ по службе Николай Потоцкий написал 17 октября в Facebook.

По его словам, сегодня Деев забирал на "Новой почте" посылку от волонтеров. Рядом припарковалась BMW и заблокировала проезд. Военнослужащий посигналил, после этого из BMW вышли двое мужчин и стали его бить.

Жена Ивана Людмила заступилась за мужа и также пострадала, сообщил Потоцкий.

После того как Иван и его супруга вызвали полицейских, нападавшие скрылись, ударив бампером машину Деевых, утверждает автор поста. Ветерана АТО забрала "скорая".

Деев попал в плен в Луганске во время выполнения разведывательного задания в 2017 году, провел в заложниках боевиков "ЛНР" два года и 11 месяцев.