В редакцию издания в Одесской области бросили коктейль Молотова. Ранее его главреда избили

Двое неизвестных разбили окно и кинули бутылку с зажигательной смесью в офис издания "Альтернатива.орг" в Одесской области.

В офис овдиопольского издания "Альтернатива.орг" неизвестные бросили коктейль Молотова. Об этом главред издания Романа Варшанидзе сообщил в видеообращении, опубликованном 20 октября на YouTube-канале СМИ.

"Двое неизвестных разбили окно и кинули бутылку с зажигательной смесью. К счастью, не сильно пострадал офис, но кое-что подгорело, конечно же. На месте работают полицейские, только что уехали пожарные. Спасибо бдительным соседям, которые педупредили это и вспугнули негодяев", – отмечает он.

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Видео: Alternatyva / YouTube

На инцидент уже отреагировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. В своем Facebook он отметил, что в организации осуждают давление на журналистов "Альтернативы.орг" и призывают правоохранителей к оперативному надлежащего расследования преступлений.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине", – подчеркнул он.

17 октября Варшанидзе заявил, что на него напали, когда он приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским. По словам журналиста, нападавшие – представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". Мужчина тогда получил сотрясение головного мозга.