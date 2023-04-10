В Луганской области россияне воруют с кладбищ могильные плиты и наносят на них имена убитых оккупантов – ОВА

"Где цинизм зашкаливает, так это в Попаснянском районе. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи. Затем на ворованные с кладбищ плиты наносят фамилии и имена убитых захватчиков", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, свое решение оккупанты аргументируют тем, что это более чем втрое дешевле, чем заказывать новый памятник.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.