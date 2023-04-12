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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины один ракетный и 21 авиационный удар – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины один ракетный и 21 авиационный удар. Об этом 12 апреля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yGsp7unLxdAYXnfTKLKXiboGoqgy8eomF9PGfcbL5ef3p9yHoAnUzvxVi4fnDvKJl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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