Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины один ракетный и 21 авиационный удар – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".