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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили вражескую РЛС и станцию РЭБ – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают уничтожать военную технику россиян
ВСУ продолжают уничтожать военную технику россиян
Фото: ТРО Медіа / Facebook

Силы обороны продолжают наносить авиационные и ракетные удары по местам скопления российских оккупантов и их техники в Украине. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 апреля.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, боеприпасы, война России против Украины, потери армии России
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