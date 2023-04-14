Продолжаются бои за Бахмут и Марьинку, за сутки украинские бойцы отбили 49 атак врага – Генштаб ВСУ

В районе Марьинки и Бахмута продолжаются бои Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

"Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери... Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизму наших воинов было отражено 49 атак противника", – говорится в сводке.

На лиманском направлении, по данным Генштаба, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. "Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел", – отметили в Генштабе.

На авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Северного.

На марьинском направлении за минувшие сутки украинские защитники отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

На шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но, как и на других направлениях, обстреливали из артиллерии украинские города и села.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения.