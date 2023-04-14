Продолжаются бои за Бахмут и Марьинку, за сутки украинские бойцы отбили 49 атак врага – Генштаб ВСУ

"Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери... Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизму наших воинов было отражено 49 атак противника", – говорится в сводке.
На лиманском направлении, по данным Генштаба, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.
На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. "Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел", – отметили в Генштабе.
На авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Северного.
На марьинском направлении за минувшие сутки украинские защитники отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.
На шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но, как и на других направлениях, обстреливали из артиллерии украинские города и села.
На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.