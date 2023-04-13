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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины отразили около 20 атак оккупантов, самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку

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В войне РФ против Украины продолжаются тяжелые бои за Бахмут, отметили в Генштабе ВСУ
В войне РФ против Украины продолжаются тяжелые бои за Бахмут, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупационные войска, несмотря на значительные потери не отказываются от своих планов по оккупации Украины, ведут наступление на четырех направлениях.

Об этом 13 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов, было отражено около 20 атак противника", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, на лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области".

В то же время на шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском – продолжают вести оборонные действия.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей", – указали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02b4CQRgHnSvYWqoVLmtcshtaK3Abamq51TfgqJAERcuAJoNkHnvdqBLAiVJZXTHgbl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, Белгород, Лиман, оборона, Марьинка, Курск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население, потери армии России, российские оккупанты, Белогоровка
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