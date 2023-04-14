Оккупанты за сутки нанесли 19 авиаударов и совершили 39 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается "достаточно высокой", отметили в Генштабе.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреляли из артиллерии десятки населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Контекст:

Россия за год полномасштабного вторжения по данным Генштаба на конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.