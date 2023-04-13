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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Главное – мы готовы". Наев оценил возможность ракетных ударов РФ по Украине на Пасху

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Наев: Враг не оставил своих подлых намерений. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху
Наев: Враг не оставил своих подлых намерений. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху
Скриншот: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии, опубликованном пресс-службой командования 13 апреля, рассказал, что обстрелы российских оккупантов возможны в любое время, поэтому украинским войскам необходимо готовиться.

Как указано в релизе, Наев, говоря о готовности к отражению воздушного нападения 16 апреля, когда Пасху празднуют христиане восточного обряда, подчеркнул, что украинская ПВО сейчас имеет высокий класс готовности.

"Обстрелы могут произойти в любой день. Мы должны понимать, что к этому необходимо готовиться. У нас готовится система ПВО, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под руководством Воздушных сил и командования ПВО моей группировки. Что мы можем прогнозировать? Враг не оставил своих подлых намерений. Но главное – мы готовы нивелировать его действия и уменьшить его попадания. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", – добавил он.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/6274210785974610/

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

После этого были новые атаки. Так, в апреле, по данным Генштаба ВСУ, РФ нанесла 44 ракетных и 38 ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины, ВСУ уничтожили 29 беспилотников.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сергей Наев
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