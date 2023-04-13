"Главное – мы готовы". Наев оценил возможность ракетных ударов РФ по Украине на Пасху

Наев: Враг не оставил своих подлых намерений. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху Скриншот: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Как указано в релизе, Наев, говоря о готовности к отражению воздушного нападения 16 апреля, когда Пасху празднуют христиане восточного обряда, подчеркнул, что украинская ПВО сейчас имеет высокий класс готовности.

"Обстрелы могут произойти в любой день. Мы должны понимать, что к этому необходимо готовиться. У нас готовится система ПВО, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под руководством Воздушных сил и командования ПВО моей группировки. Что мы можем прогнозировать? Враг не оставил своих подлых намерений. Но главное – мы готовы нивелировать его действия и уменьшить его попадания. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", – добавил он.