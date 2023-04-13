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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли парк в Херсоне, погиб мирный житель – ОВА

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Снаряд оккупантов попал в городской парк
Снаряд оккупантов попал в городской парк
Скриншот: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Артиллерия оккупантов ударила по Днепровскому району города 13 апреля. Снаряд попал в один из парков, есть погибший. Об этом сообщает в Telegram Херсонская областная военная администрация.

Из-за российских обстрелов травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, говорится в сообщении.

Также авиация россиян ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. В результате 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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