Оккупанты ночью обстреляли церковь в Херсонской области – ОВА

"В канун светлого праздника Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Сегодня ночью российская артиллерия ударила по храму Рождества Пресвятой Богородицы. Из-за обстрелов выбило окна, а также повреждены крыша и стены", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.