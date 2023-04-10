Дневник оккупации херсонца Клочко: Базар расцветает, через три шага наливают водку, самогон, левый коньяк, чачу. Люди продают разный хлам, много псевдонищих

10 апреля 2022 года, воскресенье

Попросили хороших людей в Голой Пристани. Они помогли упаковать вещи, отключили все коммуникации, посадили в маршрутку тестя. Теперь он с нами. К сожалению, прогрессирующая деменция. Пошел с ним помочь снять наличные с карты. Удивительно, но отделения "Привата" и "Ощада" пока не трогают, даже инкассируют выручку в отдельных магазинах. Записались в очередь, стоим. Увидел, как доставляют наличные деньги. Идет по улице неприметный мужчина, в руке пакет. Проходит очередь, заходит в помещение. Это и оказался инкассатор, без оружия, без сопровождения. В кассе получаем деньги. Хотел поменять карточку, потому что истек срок в марте, но уставшая консультант отказала – нет пластика, не возят.

Пошли с дедом на базар, накупил он себе вкусностей, потому что пенсия. К сожалению, не понимает, что этой пенсии не хватает на жизнь при таких ценах. Базар расцветает, через три шага наливают водку, самогон, левый коньяк, чачу. Вызвала внутренний хохот чача из бананов и мандаринов. Люди продают разный хлам, много псевдонищих.

Овощной выбор значительно возрос, возят овощи из Копанов и левобережья. Много продукции из Крыма. Абсолютное безвластие, никакого контроля качества и безопасности продукции. Комендантский час становится привычным, где-то в шесть город вымирает. По ночам наши адресно бьют по оркам. Хоть и страшно, но это вселяет надежду.

Предыдущая запись в дневнике – 9 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом