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Дневник оккупации херсонца Клочко: Базар расцветает, через три шага наливают водку, самогон, левый коньяк, чачу. Люди продают разный хлам, много псевдонищих

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Клочко: Возят овощи из Копанов и левобережья. На рынке много продукции из Крыма
Клочко: Возят овощи из Копанов и левобережья. На рынке много продукции из Крыма
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 10 апреля 2022 года.

10 апреля 2022 года, воскресенье

Попросили хороших людей в Голой Пристани. Они помогли упаковать вещи, отключили все коммуникации, посадили в маршрутку тестя. Теперь он с нами. К сожалению, прогрессирующая деменция. Пошел с ним помочь снять наличные с карты. Удивительно, но отделения "Привата" и "Ощада" пока не трогают, даже инкассируют выручку в отдельных магазинах. Записались в очередь, стоим. Увидел, как доставляют наличные деньги. Идет по улице неприметный мужчина, в руке пакет. Проходит очередь, заходит в помещение. Это и оказался инкассатор, без оружия, без сопровождения. В кассе получаем деньги. Хотел поменять карточку, потому что истек срок в марте, но уставшая консультант отказала – нет пластика, не возят.

Пошли с дедом на базар, накупил он себе вкусностей, потому что пенсия. К сожалению, не понимает, что этой пенсии не хватает на жизнь при таких ценах. Базар расцветает, через три шага наливают водку, самогон, левый коньяк, чачу. Вызвала внутренний хохот чача из бананов и мандаринов. Люди продают разный хлам, много псевдонищих.

Овощной выбор значительно возрос, возят овощи из Копанов и левобережья. Много продукции из Крыма. Абсолютное безвластие, никакого контроля качества и безопасности продукции. Комендантский час становится привычным, где-то в шесть город вымирает. По ночам наши адресно бьют по оркам. Хоть и страшно, но это вселяет надежду.

Предыдущая запись в дневнике – 9 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, война России против Украины, русские, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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