Дневник оккупации херсонца Клочко: Начали издавать газету "Приднепровская правда" на русском. Даже при коммунистах она выходила на украинском

8 апреля 2022 года, пятница

Тенденция такова. Русня уже не скрывает намерения через референдум присоединить нашу Херсонщину к России. К гауляйтеру [Владимиру] Сальдо приехал гоблин – руководитель Крыма [Сергей] Аксенов. Пел песни о расцветшем Крыме и предлагал стать одним регионом. Эти события освещает единственный местный телеканал "ВТВ+". Вещает по-русски, имеет доступ к Т2. Лейтмотив всех сюжетов – как плохо было в Украине и как хорошо стало при кацапах. Продажные суки, были времена, когда говорили по-украински обратное. Бог и СБУ им судья.

Понемногу вытесняется украинский язык из сферы обслуживания за отдельными исключениями. Начали издавать газету "Приднепровская правда" на русском. Даже при коммуняках она выходила на украинском. Радио и телевидение исключительно российские. Навязывают свои праздники типа День России, День флага и другие. В учебных заведениях склоняют учителей переходить на российские программы обучения. Завезли кучу своих учебников с искаженной историей Украины. Украинский язык не преподавать даже факультативно. Все учебники на украинском изъять и сдать для дальнейшей утилизации. К чести, на сотрудничество согласились единицы.

В кинотеатре "Юбилейный" открылся офис "Единой России", там раздают гуманитарку. Мой сосед, о котором я уже писал, ходит туда регулярно. Дом уже трещит от макарон, масла и гнилых консервов. Но все тянет и тянет. Предлагал и мне ходить вместе, резко отказал, отстал. Настроение ухудшается с каждым днем. Ругаю власть. Неужели нельзя возле нашего Николаева поставить ретранслятор и хотя бы транслировать радионовости? Всего 60 км.

Предыдущая запись в дневнике – 7 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом