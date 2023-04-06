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Дневник оккупации херсонца Клочко: День рождения мамы. Я называл ее девочкой, босиком бегущей по заснеженному полю

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Мама и отец Петра Клочко
Мама и отец Петра Клочко
Фото из семейного архива Петра Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 6 апреля 2022 года.

6 апреля 2022 года, среда

День рождения мамы. Она ушла от нас пять лет назад. Я называл ее девочкой, босиком бегущей по заснеженному полю. Этому есть объяснение. В 1932 году в южных регионах Украины свирепствовал голодомор. Не обошла стороной эта беда и моих предков. Многие умерли. Моя бабушка Екатерина имела на руках троих детей – Марию 1925 года рождения, Людмилу (мою маму) 1927 года и Варвару 1930 года рождения. Жили они в селе Оливка Николаевской области.

Бабушка Екатерина.
Бабушка Екатерина. Фото из семейного архива Петра Клочко

Мать Екатерины, а это моя прабабка, была гречанкой. Дед привез ее в деревню после какого-то военного похода, потому что был военным. Жена курила трубку и ни бельмеса не понимала по-украински. Она научила своих дочерей готовить.

Бабушка Катя была непревзойденным кулинаром, я еще успел насладиться ее блюдами. Несмотря на всевозможные советские запреты, на Рождество и Пасху у бабушки собиралась вся семья. Жила она с дочерью Варварой и моей сестрой Евгенией в центре Херсона. Это был типичный южный двор с туалетами на улице, печным отоплением, водопроводная вода – в колонке. Внутри двора был дом с галереями, как в одесских рассказах Исаака Бабеля. Это и не удивительно, ведь Херсон – это самый старый город юга Украины.

Рассказ об истории моего города детства будет наполнен светом яркого солнца, запахами жареной рыбы, вечерними посиделками на табуретках, семейным теплом. Здесь жил интернационал – большинство евреи, две украинские семьи, поляк с женой... Но что-то я пошел не в ту сторону.

Поздней осенью, когда выпал снег, на полях не осталось ничего съедобного, бабушка поняла, что до весны никто не выживет и решила отправиться в Херсон, там знакомая пообещала найти работу. Детей оставила на старшую сестру, заберет, как устроится и снимет жилье. Поцеловала детей и пошла пешком через заснеженное поле на трассу. Но пятилетняя Людмилка вырвалась из рук тети и босиком побежала по полю за мамочкой. Когда мать увидела, что ее ребенок в одной распашонке бежит к ней, сердце дрогнуло и она забрала маму с собой в город. Обустроившись, забрала всю семью. Они выжили. Затем последовала первая оккупация Херсона немецкими фашистами, еврейское гетто рядом со двором, где они жили. С улицы похитили и отправили в Германию 16-летнюю тетю Марию. Но это совсем другая история. Девочка, босиком бегущая по полю, – моя мама.

Немного не по теме, извините.

Предыдущая запись в дневнике – 5 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Одесса, Херсон, Николаев, голод, Голодомор, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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