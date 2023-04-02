Дневник оккупации херсонца Клочко: Стали выдавать пенсионерам по 10 тыс. руб. Принесли и Алле, она отказалась. У почтальонши удивление: "Все берут, а вы что?"

2 апреля 2022 года, суббота

Открываются аптеки. Конечно же, народные. Цены антинародные. Курс 1 грн к 1,25 руб.

Готовится к открытию магазин "Фреш", где до пенсии заведующей пекарней работала моя Алла.

Стали выдавать помощь пенсионерам, по 10 тыс. руб. на нос. У них есть база пенсионного фонда, разносят по квартирам. Принесли и Алле, она отказалась. У почтальонши удивление: "Все берут, а вы что?"

Сосед, 80+, радуется. 60 лет жизни прожил в Украине, получил две квартиры, субсидию. Теперь проклинает нашу страну. "Вот пришли русские и дали достойную пенсию. А у хохлов моя пенсия – 3500 грн". Общение с ним ограничил, этот Павлик Морозов сдаст при первой возможности за паек и две банки тушенки.

Предыдущая запись в дневнике – 1 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом