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Дневник оккупации херсонца Клочко: Стали выдавать пенсионерам по 10 тыс. руб. Принесли и Алле, она отказалась. У почтальонши удивление: "Все берут, а вы что?"

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Жена Петра Клочко Алла
Жена Петра Клочко Алла
Фото из семейного архива

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 2 апреля 2022 года.

2 апреля 2022 года, суббота

Открываются аптеки. Конечно же, народные. Цены антинародные. Курс 1 грн к 1,25 руб.

Готовится к открытию магазин "Фреш", где до пенсии заведующей пекарней работала моя Алла.

Стали выдавать помощь пенсионерам, по 10 тыс. руб. на нос. У них есть база пенсионного фонда, разносят по квартирам. Принесли и Алле, она отказалась. У почтальонши удивление: "Все берут, а вы что?"

Сосед, 80+, радуется. 60 лет жизни прожил в Украине, получил две квартиры, субсидию. Теперь проклинает нашу страну. "Вот пришли русские и дали достойную пенсию. А у хохлов моя пенсия – 3500 грн". Общение с ним ограничил, этот Павлик Морозов сдаст при первой возможности за паек и две банки тушенки.

Предыдущая запись в дневнике – 1 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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