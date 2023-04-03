Дневник оккупации херсонца Клочко: Геббельс-пропаганда отчитывается, что из Крыма уже подведен оптоволоконный кабель интернета

3 апреля 2022 года, воскресенье

Исчезла украинская мобильная связь. Вся. Все операторы. Вакуум, только говноТВ, все частоты на радио рашистские. В городе паника, все спрашивают, когда будет связь. Пришла подруга к Алле, плачет: "Что с нами будет?" Продажные людишки перепевают сучьих пропагандонов: "Это украинские фашисты нас отключили".

Обходя район, увидел толпу людей, все стоят с телефонами, некоторые разговаривают. Подошел, оказывается, есть отдельные локации, где ловит "Киевстар". Пробую набирать – ничего не выходит. Узнаю, что у больницы ХБК есть связь. Бегу туда. Действительно, что-то проходит. К детям не дозвонился. Но мужу племянницы и в киевский офис пробился. Попросил передать, что у нас все хорошо, пусть не волнуются. В свою очередь, начинают продавать стартовые пакеты российских операторов – "На связи" и "Миртелеком". Стартовые пакеты продают по паспорту граждан Украины и за 100 грн. На один паспорт продают два стартовых пакета. Около мест продажи, а это базары, – большие очереди. Посовещавшись, решили пока не покупать.

Геббельс-пропаганда отчитывается, что из Крыма уже подведен оптоволоконный кабель интернета и все желающие могут стать абонентами и знать всю правду! Узнаю, что некоторые местные провайдеры уже подключились и предлагают свои услуги. Плата при этом в гривнах на расчетный счет в банках.

Предыдущая запись в дневнике – 2 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом