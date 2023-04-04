Дневник оккупации херсонца Клочко: Возобновил работу магазин херсонского маслозавода. Магазин мясных продуктов торгует продуктами местных фермеров. Персонал принципиально разговаривает на украинском

4 апреля 2022 года, понедельник

Домашний интернет от "Киевстара" отключили. Но вернулась связь от Vodafon и "Киевстар", хоть и нестабильная, но можно написать сообщения и прочитать наши новости через VPN. Некоторые кафе и магазины стали раздавать бесплатный Wi-Fi. Прошелся по району, нашел эти точки, побеседовал с девочками, друзьями, накачал новости.

Отдельные магазины начали принимать оплату картами украинских банков. Учитывая, что пенсии и социальные выплаты, оплата медикам поступает на карточки, это очень существенная поддержка. Возобновил работу фирменный магазин херсонского маслозавода, вся местная продукция, расчет карточками. Магазин мясных продуктов также торгует продуктами местных фермеров за безналичные гривны и наличные деньги. Персонал принципиально разговаривает на украинском.

Предыдущая запись в дневнике – 3 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом