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Дневник оккупации херсонца Клочко: Возобновил работу магазин херсонского маслозавода. Магазин мясных продуктов торгует продуктами местных фермеров. Персонал принципиально разговаривает на украинском

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Клочко: Отдельные магазины начали принимать оплату картами украинских банков
Клочко: Отдельные магазины начали принимать оплату картами украинских банков
Фото: hromadske.radio

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 4 апреля 2022 года.

4 апреля 2022 года, понедельник

Домашний интернет от "Киевстара" отключили. Но вернулась связь от Vodafon и "Киевстар", хоть и нестабильная, но можно написать сообщения и прочитать наши новости через VPN. Некоторые кафе и магазины стали раздавать бесплатный Wi-Fi. Прошелся по району, нашел эти точки, побеседовал с девочками, друзьями, накачал новости.

Отдельные магазины начали принимать оплату картами украинских банков. Учитывая, что пенсии и социальные выплаты, оплата медикам поступает на карточки, это очень существенная поддержка. Возобновил работу фирменный магазин херсонского маслозавода, вся местная продукция, расчет карточками. Магазин мясных продуктов также торгует продуктами местных фермеров за безналичные гривны и наличные деньги. Персонал принципиально разговаривает на украинском.

Предыдущая запись в дневнике – 3 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, вторжение, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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