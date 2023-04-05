Дневник оккупации херсонца Клочко: В Голой пристани больницы постепенно переводят на лечение рашиков

5 апреля 2022 года, вторник

Передали тестю третью передачу в Голую Пристань. Там продукты, консервы и лекарства. Цена вопроса – 200 грн. На левый берег ходят маршрутки в Гопры, Железный Порт, Скадовск, Лазурное и другие.

Учитывая его возраст (86 лет), прогрессирующую деменцию и то, что уехали соседи, которые нам помогали контролировать его действия, решили забрать его к себе. Младшая дочь тоже уехала молча, по-английски, и он остался в одиночестве. Нас спасало то, что работала фиксированная связь от "Укртелекома", и мы отключили свой и его номер от сети. Там также не работают аптеки, невозможно снять наличные в банкоматах, больницы постепенно переводят на лечение рашиков.

Предыдущая запись в дневнике – 4 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом