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Дневник оккупации херсонца Клочко: Вчера на рынок пришли орки и выбрали лучшую рыбу, не рассчитались. Сказали продавцу: "Наловишь еще"

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Клочко: На выходе из рынка стоят вооруженные военные и проверяют отдельных людей. Кое-кого сажают в машины и вывозят
Клочко: На выходе из рынка стоят вооруженные военные и проверяют отдельных людей. Кое-кого сажают в машины и вывозят
Фото: miskrada.kherson.ua

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 7 апреля 2022 года.

7 апреля 2022 года, четверг

На базаре, в магазинах, аптеках стал замечать не местных людей. Мужчины, одетые в гражданское, выглядят как военные. Это видно по выправке, ходят по двое-трое. Становятся в очередь, слушают, о чем говорят люди, ничего не покупают. Делают фотографии на телефоны. Эфэсбэшники, к гадалке не нужно ходить.

На выходе с рынка стоят вооруженные военные и по наводке шпионов задерживают, проверяют отдельных людей. Кое-кого сажают в машины и вывозят. Понимаю, что нужно остерегаться. Не всегда это удается. Покупаю свежую рыбу, пока мне ее чистят, разговариваю с продавцом. О жизни, об оккупантах, о вакууме информации. Что вчера пришли орки и выбрали лучшую рыбу, не рассчитались. Сказали: "Наловишь еще". Сходимся на мысли, что их рано или поздно выгонят из города. Поворачиваю голову и вижу, что сбоку стоит военный с автоматом. На расстоянии трех метров еще один прикрывает. Автомат новенький, в работе не был. Даю знак продавцу, тот понимает и быстро сбрасывает с прилавка карпов и судака. Остались только караси. Беру свой пакет и ухожу, чем кончилась эта история, не знаю.

Интернета домашнего так и нет. Вечером хожу сам или с Аллой в места раздачи бесплатного Wi-Fi. Качаю новости с фронта. Звоним детям.

Предыдущая запись в дневнике – 6 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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