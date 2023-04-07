Дневник оккупации херсонца Клочко: Вчера на рынок пришли орки и выбрали лучшую рыбу, не рассчитались. Сказали продавцу: "Наловишь еще"

7 апреля 2022 года, четверг

На базаре, в магазинах, аптеках стал замечать не местных людей. Мужчины, одетые в гражданское, выглядят как военные. Это видно по выправке, ходят по двое-трое. Становятся в очередь, слушают, о чем говорят люди, ничего не покупают. Делают фотографии на телефоны. Эфэсбэшники, к гадалке не нужно ходить.

На выходе с рынка стоят вооруженные военные и по наводке шпионов задерживают, проверяют отдельных людей. Кое-кого сажают в машины и вывозят. Понимаю, что нужно остерегаться. Не всегда это удается. Покупаю свежую рыбу, пока мне ее чистят, разговариваю с продавцом. О жизни, об оккупантах, о вакууме информации. Что вчера пришли орки и выбрали лучшую рыбу, не рассчитались. Сказали: "Наловишь еще". Сходимся на мысли, что их рано или поздно выгонят из города. Поворачиваю голову и вижу, что сбоку стоит военный с автоматом. На расстоянии трех метров еще один прикрывает. Автомат новенький, в работе не был. Даю знак продавцу, тот понимает и быстро сбрасывает с прилавка карпов и судака. Остались только караси. Беру свой пакет и ухожу, чем кончилась эта история, не знаю.

Интернета домашнего так и нет. Вечером хожу сам или с Аллой в места раздачи бесплатного Wi-Fi. Качаю новости с фронта. Звоним детям.

Предыдущая запись в дневнике – 6 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом