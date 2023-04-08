Дневник оккупации херсонца Клочко: Угрожают прекратить с октября расчеты в гривнах

9 апреля 2022, суббота

Угрожают прекратить с октября расчеты в гривнах. Курс уже 1 грн к 1,25. При ценах в три раза выше, "чем при хохлах". Это просто грабеж. Начали открываться магазины в предыдущих локациях наших сетей. Все, на что способны северные орки, – это простой грабеж. Не заморачиваются. Был АТБ – стал АБЦ. Был "Сильпо" – стал "Сытный маркет". Как-нибуть сходим с соседом на экскурсию. Пока пользуемся товарами, которые покупаем у фермеров.

О провокаторах. Стою в очереди за молоком. Очередь большая. За мной занимает очередь женщина лет до 50. Начинает говорить довольно громко, акцент выражен, русский. Языком оригинала: "Вот наступили хорошие времена. Мне дали пенсию 10 тыс. руб. Вот где забота о людях. А я в Украине проработала фельдшером на скорой помощи 38 лет и пенсия 2800 грн".

Смотрю на нее и говорю, так вы, "уважаемая", работали на "скорой" с восьми лет. Не поняла, отвечает. Так надо окончить школу, потом медучилище, потом стажировку. Добавьте 38 лет стажа. Таким образом, вам сейчас должно быть 60+. В очереди рассмеялись.

Не сдается, меняет тему. "Скоро будет мир. Николаев уже вот-вот освободят, а из Одессы нацисты выводят войска. Жизнь при России будет замечательная".

Не выдерживаю, говорю ей: "Меня в этом городе много лет назад родила мама. Я прожил здесь всю свою сознательную жизнь. Я не хочу другой власти, другой страны на моей земле. Херсон – это Украина, враг здесь временно".

К удивлению, к дискуссии присоединяются женщины из очереди: "Откуда новости берете, неуважаемая?" "У меня дочь живет в Одессе, сведения точные. И еще смотрю на русском правдивое телевидение". Здесь женщины посоветовали ей выключить ящик и больше бывать на воздухе. Через минуту она ушла, и тут до меня дошло, что даже тары для молока у нее не было. Через пару дней увидел ее в другой очереди, там тоже что-то болтали.

Значит, на окладе у кацапов, работает на желудочных слушателей, склоняет к повиновению.

Предыдущая запись в дневнике – 8 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом