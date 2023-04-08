ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Угрожают прекратить с октября расчеты в гривнах

Клочко: Все, на что способны северные орки, это простой грабеж
Клочко: Все, на что способны северные орки, – это простой грабеж
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 9 апреля 2022 года.

9 апреля 2022, суббота

Угрожают прекратить с октября расчеты в гривнах. Курс уже 1 грн к 1,25. При ценах в три раза выше, "чем при хохлах". Это просто грабеж. Начали открываться магазины в предыдущих локациях наших сетей. Все, на что способны северные орки, – это простой грабеж. Не заморачиваются. Был АТБ – стал АБЦ. Был "Сильпо" – стал "Сытный маркет". Как-нибуть сходим с соседом на экскурсию. Пока пользуемся товарами, которые покупаем у фермеров.

О провокаторах. Стою в очереди за молоком. Очередь большая. За мной занимает очередь женщина лет до 50. Начинает говорить довольно громко, акцент выражен, русский. Языком оригинала: "Вот наступили хорошие времена. Мне дали пенсию 10 тыс. руб. Вот где забота о людях. А я в Украине проработала фельдшером на скорой помощи 38 лет и пенсия 2800 грн".

Смотрю на нее и говорю, так вы, "уважаемая", работали на "скорой" с восьми лет. Не поняла, отвечает. Так надо окончить школу, потом медучилище, потом стажировку. Добавьте 38 лет стажа. Таким образом, вам сейчас должно быть 60+. В очереди рассмеялись.

Не сдается, меняет тему. "Скоро будет мир. Николаев уже вот-вот освободят, а из Одессы нацисты выводят войска. Жизнь при России будет замечательная".

Не выдерживаю, говорю ей: "Меня в этом городе много лет назад родила мама. Я прожил здесь всю свою сознательную жизнь. Я не хочу другой власти, другой страны на моей земле. Херсон – это Украина, враг здесь временно".

К удивлению, к дискуссии присоединяются женщины из очереди: "Откуда новости берете, неуважаемая?" "У меня дочь живет в Одессе, сведения точные. И еще смотрю на русском правдивое телевидение". Здесь женщины посоветовали ей выключить ящик и больше бывать на воздухе. Через минуту она ушла, и тут до меня дошло, что даже тары для молока у нее не было. Через пару дней увидел ее в другой очереди, там тоже что-то болтали.

Значит, на окладе у кацапов, работает на желудочных слушателей, склоняет к повиновению.

Предыдущая запись в дневнике – 8 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (91361)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (76845)
3
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (52542)
4
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (47498)
5
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (47293)
6
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (44762)
7
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет (42403)
8
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (39364)
 
 
 
 