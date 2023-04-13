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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре человека получили ранения в результате обстрела РФ Купянского района – прокуратура

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В результате российского обстрела Кучеровки получили ранения водитель трактора и двое мужчин пассажиры прицепа, отметили в прокуратуре
В результате российского обстрела Кучеровки получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа, отметили в прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска 13 апреля дважды обстреляли территорию Купянского района Харьковской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщается в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 13 апреля около 11.30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО село Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших доставлены в больницу, – сказано в сообщении. – Около 15.00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района: осколочное ранение получил 46-летний мирный житель".

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0mmvzCgtu62KaHsEoGeC8z71K3wEMApvESiyKiDKKGkQYBMGnqXGFdSjnrK8YxwSgl

Накануне, 12 апреля, в результате обстрела оккупантами Двуречной погибли два человека.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, прокуратура, Харьковская область, больница, РСЗО, Купянск, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, население, мужчины, село, российские оккупанты
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