Четыре человека получили ранения в результате обстрела РФ Купянского района – прокуратура

Об этом сообщается в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 13 апреля около 11.30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО село Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших доставлены в больницу, – сказано в сообщении. – Около 15.00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района: осколочное ранение получил 46-летний мирный житель".

Накануне, 12 апреля, в результате обстрела оккупантами Двуречной погибли два человека.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.