Оккупанты обстреливали четыре района Харьковской области, есть погибшие и пострадавшая – Синегубов

"По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и умер в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована со взрывными травмами", – говорится в сообщении.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены два частных дома, в селе Ивашки – частный дом и трактор.

"В селе Кучеривка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения", – добавил Синегубов.