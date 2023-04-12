В результате обстрелов Харьковской области одна женщина получила ранения, двое мужчин подорвались на минах – ОВА

За прошедшие сутки в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждено по меньшей мере четыре жилых дома и дорожное полотно.
В Изюмском районе в результате падения российского беспилотника произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.
В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.
Глава ОВА подчеркнул, что в области остается высокой минная опасность. В частности, вчера возле села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.
Кроме этого, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина подорвался на российской мине в своем дворе. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.
"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 161 взрывоопасный предмет", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.