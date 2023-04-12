В результате обстрелов Харьковской области одна женщина получила ранения, двое мужчин подорвались на минах – ОВА

За прошедшие сутки в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждено по меньшей мере четыре жилых дома и дорожное полотно.

В Изюмском районе в результате падения российского беспилотника произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

Глава ОВА подчеркнул, что в области остается высокой минная опасность. В частности, вчера возле села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.

Кроме этого, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина подорвался на российской мине в своем дворе. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.

"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 161 взрывоопасный предмет", – добавил Синегубов.