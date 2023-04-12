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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Харьковской области одна женщина получила ранения, двое мужчин подорвались на минах – ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают Харьковскую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области. Об этом 12 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждено по меньшей мере четыре жилых дома и дорожное полотно.

В Изюмском районе в результате падения российского беспилотника произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

Глава ОВА подчеркнул, что в области остается высокой минная опасность. В частности, вчера возле села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.

Кроме этого, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина подорвался на российской мине в своем дворе. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.

"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 161 взрывоопасный предмет", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разминирование, ранение, Олег Синегубов
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