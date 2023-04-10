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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, повредили дома и ранили человека – ОВА

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Синегубов сообщил о разрушениях и пожаре в Харьковской области в результате российских обстрелов
Синегубов сообщил о разрушениях и пожаре в Харьковской области в результате российских обстрелов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов 10 апреля в Telegram.

"В селе Куриловка Купянского района обстрелами повреждено по меньшей мере 15 частных домов. Также есть разрушение жилого дома в селе Петропавловка", – написал он.

Синегубов добавил, что в районе села Подолы Купянского района из-за обстрела лесного массива из РСЗО "Град" произошел лесной пожар.

Глава ОВА подтвердил, что в результате минометного обстрела села Караичное Волчанской общины Чугуевского района ранение получил 36-летний мирный житель, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В области остается высокой минная опасность. В селе Снежковка Изюмского района 38-летний гражданский мужчина в собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован с осколочными ранениями", – сообщил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, пожар, оккупация, Харьковская область, Чугуев, РСЗО, Харьковская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, Волчанск, мины, разрушения, ранение, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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