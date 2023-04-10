Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, повредили дома и ранили человека – ОВА

Синегубов сообщил о разрушениях и пожаре в Харьковской области в результате российских обстрелов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В селе Куриловка Купянского района обстрелами повреждено по меньшей мере 15 частных домов. Также есть разрушение жилого дома в селе Петропавловка", – написал он.

Синегубов добавил, что в районе села Подолы Купянского района из-за обстрела лесного массива из РСЗО "Град" произошел лесной пожар.

Глава ОВА подтвердил, что в результате минометного обстрела села Караичное Волчанской общины Чугуевского района ранение получил 36-летний мирный житель, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В области остается высокой минная опасность. В селе Снежковка Изюмского района 38-летний гражданский мужчина в собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован с осколочными ранениями", – сообщил Синегубов.