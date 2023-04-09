Оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами Х-59 и С-300. Повреждены дома и ресторан – ОВА

"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно – ракетой Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт. Малая Даниловка", – написал глава ОВА.
По его данным, еще один ракетный удар оккупанты нанесли по пгт. Большой Бурлук Купянского района. Ракета С-300 попала в землю на открытой местности. Частично повреждены три жилых дома и три хозяйственные постройки.
"В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.