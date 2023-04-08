В результате обстрелов Харьковской области погиб мирный житель и горело сельхозпредприятие, три человека подорвались на мине – ОВА

В результате обстрела села Борисовка Харьковского района накануне погиб мужчина 39 лет.

В поселке Двуречная Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, там произошел пожар.

"В области остается очень высокой минная опасность. Сегодня в районе села Николаевка Чугуевского района в поле у лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения три человека – мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8 га территории региона и обезвредили 91 взрывоопасный предмет, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.