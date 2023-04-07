Оккупанты обстреляли село в Харьковском районе, погиб 39-летний мужчина – ОВА

Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковской области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, – написал руководитель ОВА. – Сегодня около 14.30 российские оккупанты обстреляли село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина".

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.