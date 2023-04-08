В Харьковской области от мин пострадали еще двое гражданских. В ОВА призывают не посещать леса и кладбища

По его словам, в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована с травмой.
Кроме того, в поселке Слобожанское мужчина взорвался при попытке разобрать неизвестный предмет. Он также ранен, врачи оказывают ему необходимую помощь.
"Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте леса, поля, берега водоемов, не выходите на обочину дорог. Удерживайтесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий", – призвал глава ОВА.
О подорвавшихся на минах в Харьковской области сообщается практически ежедневно. 7 апреля в Чугуевском районе Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины, двое мужчин и женщина получили ранения различной степени тяжести.
Деоккупированные части Харьковской и Херсонской областей лидируют по загрязнению взрывоопасными предметами, на их разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.