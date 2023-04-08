В Харьковской области от мин пострадали еще двое гражданских. В ОВА призывают не посещать леса и кладбища

По его словам, в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована с травмой.

Кроме того, в поселке Слобожанское мужчина взорвался при попытке разобрать неизвестный предмет. Он также ранен, врачи оказывают ему необходимую помощь.

"Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте леса, поля, берега водоемов, не выходите на обочину дорог. Удерживайтесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий", – призвал глава ОВА.