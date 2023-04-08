ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от мин пострадали еще двое гражданских. В ОВА призывают не посещать леса и кладбища

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деоккупированные части Харьковской и Херсонской областей "лидируют" по загрязнению взрывоопасными предметами
Деоккупированные части Харьковской и Херсонской областей "лидируют" по загрязнению взрывоопасными предметами
Фото: ДСНС України / Facebook

8 апреля в Харьковской области два человека пострадали от взрывов. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

По его словам, в Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Она госпитализирована с травмой.

Кроме того, в поселке Слобожанское мужчина взорвался при попытке разобрать неизвестный предмет. Он также ранен, врачи оказывают ему необходимую помощь.

"Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте леса, поля, берега водоемов, не выходите на обочину дорог. Удерживайтесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий", – призвал глава ОВА.

Контекст:

О подорвавшихся на минах в Харьковской области сообщается практически ежедневно. 7 апреля в Чугуевском районе Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины, двое мужчин и женщина получили ранения различной степени тяжести.

Деоккупированные части Харьковской и Херсонской областей лидируют по загрязнению взрывоопасными предметами, на их разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Теги: Изюм, Харьковская область, раненые, минирование, взрывы, мины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица ответила, почему они перестали появляться вместе
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (92314)
2
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (53008)
3
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (48399)
4
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (48338)
5
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (45078)
6
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет (42738)
7
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (42247)
8
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (38458)
 
 
 
 