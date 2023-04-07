ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области три человека подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харьковской области практически ежедневно люди подрываются на взрывоопасных предметах
В Харьковской области практически ежедневно люди подрываются на взрывоопасных предметах
Фото: КМДА / Telegram (иллюстративное)

В Чугуевском районе Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины, сообщила 7 апреля в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, в результате взрыва трое гражданских лиц (двое мужчин и женщина) получили ранения различной степени тяжести.

"Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются", – добавили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid0UXLyTxtxefvFzBCwdp595dgYfrYxgBy9kvha1YgC4LMt53rsbbKVadx5cg2GGcb7l

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, Харьковская область, минирование, спасатели, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, происшествия, мины, ранение, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (85066)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (72969)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (59035)
4
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (48193)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (48104)
6
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (42569)
7
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (39807)
8
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (39369)
 
 
 
 