Вечером войска РФ обстреляли Купянский район, есть погибшие и раненая – Синегубов

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие. Сегодня в результате обстрела поселка Двуречная, к сожалению, погибли двое мужчин – 65 и 34 лет", – говорится в сообщении.
Кроме этого, в селе Подол ранения получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.