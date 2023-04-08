Вечером войска РФ обстреляли Купянский район, есть погибшие и раненая – Синегубов

Синегубов сообщил о двух погибших и пострадавшей в Харьковской области Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие. Сегодня в результате обстрела поселка Двуречная, к сожалению, погибли двое мужчин – 65 и 34 лет", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в селе Подол ранения получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.