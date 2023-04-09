В Харьковской области мужчина подорвался на "Лепестке" в огороде

В селе Снежковка Изюмского района 37-летний мужчина наступил на мину "Лепесток" в огороде.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения, он в больнице. Обстоятельства происшествия еще выясняют.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.