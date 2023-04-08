В Киевской области трактор наехал на противотанковую мину, пострадал тракторист – ГСЧС

В ГСЧС отметили, что 8 апреля в 15.29 получили сообщение о подрыве трактора, который двигался по полю в пределах сел Русановка и Светильня.

"Трактор МТЗ-80, двигаясь по полю, наехал на противотанковую мину и подорвался, в результате чего водитель получил телесные повреждения. Сейчас на месте происшествия и прилегающей к нему территории работает пиротехническая группа по обезвреживанию еще шести пиротехнических мин", – говорится в сообщении.