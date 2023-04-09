Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший – ОВА

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня под минометным обстрелом находилось село Караичное Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", – написал он.
Также войска РФ из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые дома и частные территории в Купянске.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.