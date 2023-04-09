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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший – ОВА

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Синегубов рассказал о российских обстрелах Купянска и Чугуевского района
Синегубов рассказал о российских обстрелах Купянска и Чугуевского района
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские войска 9 апреля обстреляли Харьковскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня под минометным обстрелом находилось село Караичное Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", – написал он.

Также войска РФ из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые дома и частные территории в Купянске.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Олег Синегубов
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