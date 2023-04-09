Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший – ОВА

Синегубов рассказал о российских обстрелах Купянска и Чугуевского района Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня под минометным обстрелом находилось село Караичное Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", – написал он.

Также войска РФ из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые дома и частные территории в Купянске.