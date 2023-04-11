В Харьковской области тракторист получил контузию после наезда на взрывоопасный предмет – ГСЧС

Наиболее загрязнены в Украине Харьковская и Херсонская области, где российские оккупанты находились дольше всего Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 11 апреля сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

"Около 14.10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете (ВОП). Происшествие возникло вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской общины во время проведения весенне-полевых работ, – сказано в сообщении. – В результате наезда трактора на ВОП 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении".

В ГСЧС призвали жителей Харьковской области быть внимательными и осторожными.

"Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под враждебной оккупацией", – говорится в сообщении.