В Харьковской области тракторист получил контузию после наезда на взрывоопасный предмет – ГСЧС

Об этом 11 апреля сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.
"Около 14.10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете (ВОП). Происшествие возникло вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской общины во время проведения весенне-полевых работ, – сказано в сообщении. – В результате наезда трактора на ВОП 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении".
В ГСЧС призвали жителей Харьковской области быть внимательными и осторожными.
"Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под враждебной оккупацией", – говорится в сообщении.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.
Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.