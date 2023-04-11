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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области тракторист получил контузию после наезда на взрывоопасный предмет – ГСЧС

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Наиболее загрязнены в Украине Харьковская и Херсонская области, где российские оккупанты находились дольше всего
Наиболее загрязнены в Украине Харьковская и Херсонская области, где российские оккупанты находились дольше всего
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

В Купянском районе Харьковской области тракторист наехал на взрывоопасный предмет, получив контузию.

Об этом 11 апреля сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

"Около 14.10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете (ВОП). Происшествие возникло вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской общины во время проведения весенне-полевых работ, – сказано в сообщении. – В результате наезда трактора на ВОП 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении".

В ГСЧС призвали жителей Харьковской области быть внимательными и осторожными.

"Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под враждебной оккупацией", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid035FwoCmRwtUkJddhGbgFMLWsegq6qYMkQxTpXyRUGMAzePvYbcRY5LnH94XE6mBvml

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, транспорт, Украина, взрыв, ГСЧС, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, мины, контузия, российские оккупанты
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