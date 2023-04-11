СБУ в Харьковской области задержала двух подозреваемых в передаче информации РФ

"Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона. Злоумышленники собирали для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории Волчанской общины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, прежде всего подозреваемых интересовала информация об обустройстве оборонных линий вдоль границы с РФ и в пунктах временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции.

"Также агрессор искал информацию о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям. Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов", – проинформировали в СБУ.

Один из подозреваемых – местный житель, который сразу же после российской оккупации региона начал сотрудничать с российскими войсками. Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджер Telegram, добавили в пресс-центре.

СБУ объявила задержаным о подозрении, они арестованы.