СБУ сообщила о разоблачении группировки, которая выманивала деньги у жителей Бахмута и Угледара за возможность выехать

Одного из подозреваемых СБУ задержала, еще двое скрываются за границей Фото: ssu.gov.ua

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша нейтрализовали транснациональную преступную группировку мошенников. Злоумышленники выманивали деньги у жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара [Донецкой области]. За разные суммы дельцы "гарантировали" местным жителям вывезти их в более безопасные регионы нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, "услуга" стоила 30 тыс. грн.

"В основном мошенники давали обещания людям с инвалидностью и родителям малолетних детей. Для этого использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах. У своих клиентов брали предоплату в размере 50% от заявленной суммы. Деньги получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц", – проинформировали в пресс-центре.

После получения денег фигуранты не выходили на связь с потерпевшими. По данным следствия, таким образом они выманили у людей более 1,5 млн грн.

"Еще одной "целевой аудиторией" мошенников были мужчины призывного возраста. За "отдельную плату" злоумышленники обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу", – добавили в СБУ.

В результате спецоперации задержан возможный организатор группировки – житель Житомирской области. По информации пресс-центра, он непосредственно контактировал с клиентами и предлагал им "условия" для эвакуации. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Еще двое граждан Украины, которых подозревают в участии в указанной схеме, находятся в одной из стран Евросоюза.