СБУ сообщила о разоблачении группировки, которая выманивала деньги у жителей Бахмута и Угледара за возможность выехать

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша нейтрализовали транснациональную преступную группировку мошенников. Злоумышленники выманивали деньги у жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара [Донецкой области]. За разные суммы дельцы "гарантировали" местным жителям вывезти их в более безопасные регионы нашего государства", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, "услуга" стоила 30 тыс. грн.
"В основном мошенники давали обещания людям с инвалидностью и родителям малолетних детей. Для этого использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах. У своих клиентов брали предоплату в размере 50% от заявленной суммы. Деньги получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц", – проинформировали в пресс-центре.
После получения денег фигуранты не выходили на связь с потерпевшими. По данным следствия, таким образом они выманили у людей более 1,5 млн грн.
"Еще одной "целевой аудиторией" мошенников были мужчины призывного возраста. За "отдельную плату" злоумышленники обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу", – добавили в СБУ.
В результате спецоперации задержан возможный организатор группировки – житель Житомирской области. По информации пресс-центра, он непосредственно контактировал с клиентами и предлагал им "условия" для эвакуации. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).
Еще двое граждан Украины, которых подозревают в участии в указанной схеме, находятся в одной из стран Евросоюза.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандущий ВСУ Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".
Российские оккупанты активно проводили штурмовые операции на угледарском направлении, но у них наблюдался дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.