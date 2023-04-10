СБУ сообщила о подозрении 56 депутатам Госдумы РФ, которые поддерживали признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

По данным следствия, они способствовали захвату части восточных регионов Украины.

"15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь", – говорится в сообщении.

Кремль использовал эти решения в качестве формального предлога для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии, добавили в СБУ.

Депутатам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительные акты направлены в суд.

В СБУ привели список обвиняемых депутатов: