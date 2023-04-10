СБУ сообщила о подозрении 56 депутатам Госдумы РФ, которые поддерживали признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

По данным следствия, они способствовали захвату части восточных регионов Украины.
"15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь", – говорится в сообщении.
Кремль использовал эти решения в качестве формального предлога для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии, добавили в СБУ.
Депутатам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительные акты направлены в суд.
В СБУ привели список обвиняемых депутатов:
- Боярский Сергей Михайлович, 24 января 1980 года рождения;
- Выборный Анатолий Борисович, 8 июня 1965 года рождения;
- Вороновский Анатолий Владимирович, 28 декабря 1966 года рождения;
- Вторигина Елена Андреевна, 17 августа 1957 года рождения;
- Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович, 13 февраля 1966 года рождения;
- Гаджиев Мурад Станиславович, 31 июля 1961 года рождения;
- Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29 августа 1978 года рождения;
- Гарин Олег Владимирович, 26 декабря 1973 года рождения;
- Гасанов Джамаладин Набойович, 5 августа 1964 года рождения;
- Германова Ольга Михайловна, 26 сентября 1961 года рождения;
- Гетта Антон Александрович, 29 апреля 1980 года рождения;
- Гильмутдинов Динар Загитович, 10 августа 1969 года рождения;
- Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 3 сентября 1962 года рождения;
- Глазкова Анжелика Егоровна, 28 декабря 1968 года рождения;
- Горячева Ксения Александровна, 16 мая 1996 года рождения;
- Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20 сентября 1969 года рождения;
- Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23 июля 1972 года рождения;
- Даванков Владислав Андреевич, 25 февраля 1984 года рождения;
- Делягин Михаил Геннадиевич, 18 марта 1968 года рождения;
- Диденко Алексей Николаевич, 30 марта 1983 года рождения;
- Дмитриева Оксана Генриховна, 3 апреля 1958 года рождения;
- Демин Александр Вячеславович, 23 сентября 1988 года рождения;
- Журова Светлана Сергеевна, 7 января 1972 года рождения;
- Иванов Владимир Валерьевич, 10 февраля 1971 года рождения;
- Ивлев Леонид Григорьевич, 1 мая 1953 года рождения;
- Игнатов Виктор Александрович, 15 октября 1968 года рождения;
- Игошин Игорь Николаевич, 11 декабря 1970 года рождения;
- Ильиных Владимир Алексеевич, 20 мая 1975 года рождения;
- Ильтяков Александр Владимирович, 9 октября 1971 года рождения;
- Исаев Андрей Константинович, 1 октября 1964 года рождения;
- Кавинов Артем Александрович, 3 сентября 1969 года рождения;
- Каденков Дмитрий Михайлович, 3 мая 1972 года рождения;
- Казаков Виктор Алексеевич, 4 апреля 1949 года рождения;
- Казакова Ольга Михайловна, 30 мая 1968 года рождения;
- Калимуллин Рустам Галлиуллович, 2 января 1958 года рождения;
- Кара-оол Шолбан Валерьевич, 18 июля 1966 года рождения;
- Кармазина Раиса Васильевна, 9 января 1951 года рождения;
- Картаполов Андрей Валерьевич, 9 ноября 1963 года рождения;
- Кастюкевич Игорь Юрьевич, 6 декабря 1976 года рождения;
- Качкаев Павел Рюрикович, 4 октября 1951 года рождения;
- Квитка Иван Иванович, 4 мая 1967 года рождения;
- Кидяев Виктор Борисович, 9 июля 1956 года рождения;
- Кизеев Михаил Владимирович, 31 марта 1978 года рождения;
- Кирьянов Артем Юрьевич, 12 января 1977 года рождения;
- Румянцев Никита Геннадиевич, 27 апреля 1988 года рождения;
- Рябцева Жанна Анатольевна, 8 декабря 1977 года рождения;
- Савельев Дмитрий Иванович, 25 мая 1971 года рождения;
- Савченко Олег Владимирович, 25 октября 1966 года рождения;
- Салаева Алла Леонидовна, 14 сентября 1979 года рождения;
- Симигин Павел Владимирович, 26 июля 1968 года рождения;
- Фаррахов Айрат Закиевич, 17 февраля 1968 года рождения;
- Фетисов Вячеслав Александрович, 20 апреля 1958 года рождения;
- Федяев Павел Михайлович, 31 июля 1982 года рождения;
- Фомичев Вячеслав Васильевич, 26 апреля 1965 года рождения;
- Фролова Тамара Ивановна, 2 ноября 1959 года рождения;
- Федоров Евгений Алексеевич, 11 мая 1963 года рождения.
Контекст:
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину с нескольких направлений, начав полномасштабный этап войны.
21 марта 2023 года СБУ сообщала, что за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины заочно осуждены 20 депутатов российского парламента.