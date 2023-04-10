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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении 56 депутатам Госдумы РФ, которые поддерживали признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

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Обвинительные акты направлены в суд
Обвинительные акты направлены в суд
Фото: depositphotos.com

В Украине по материалам Службы безопасности Украины будут судить 56 депутатов Госдумы страны-агрессора России. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 10 апреля.

По данным следствия, они способствовали захвату части восточных регионов Украины.

"15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь", – говорится в сообщении.

Кремль использовал эти решения в качестве формального предлога для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии, добавили в СБУ.

Депутатам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительные акты направлены в суд.

В СБУ привели список обвиняемых депутатов: 

  • Боярский Сергей Михайлович, 24 января 1980 года рождения;
  • Выборный Анатолий Борисович, 8 июня 1965 года рождения;
  • Вороновский Анатолий Владимирович, 28 декабря 1966 года рождения;
  • Вторигина Елена Андреевна, 17 августа 1957 года рождения;
  • Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович, 13 февраля 1966 года рождения;
  • Гаджиев Мурад Станиславович, 31 июля 1961 года рождения;
  • Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29 августа 1978 года рождения;
  • Гарин Олег Владимирович, 26 декабря 1973 года рождения;
  • Гасанов Джамаладин Набойович, 5 августа 1964 года рождения;
  • Германова Ольга Михайловна, 26 сентября 1961 года рождения;
  • Гетта Антон Александрович, 29 апреля 1980 года рождения;
  • Гильмутдинов Динар Загитович, 10 августа 1969 года рождения;
  • Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 3 сентября 1962 года рождения;
  • Глазкова Анжелика Егоровна, 28 декабря 1968 года рождения;
  • Горячева Ксения Александровна, 16 мая 1996 года рождения;
  • Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20 сентября 1969 года рождения;
  • Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23 июля 1972 года рождения;
  • Даванков Владислав Андреевич, 25 февраля 1984 года рождения;
  • Делягин Михаил Геннадиевич, 18 марта 1968 года рождения;
  • Диденко Алексей Николаевич, 30 марта 1983 года рождения;
  • Дмитриева Оксана Генриховна, 3 апреля 1958 года рождения;
  • Демин Александр Вячеславович, 23 сентября 1988 года рождения;
  • Журова Светлана Сергеевна, 7 января 1972 года рождения;
  • Иванов Владимир Валерьевич, 10 февраля 1971 года рождения;
  • Ивлев Леонид Григорьевич, 1 мая 1953 года рождения;
  • Игнатов Виктор Александрович, 15 октября 1968 года рождения;
  • Игошин Игорь Николаевич, 11 декабря 1970 года рождения;
  • Ильиных Владимир Алексеевич, 20 мая 1975 года рождения;
  • Ильтяков Александр Владимирович, 9 октября 1971 года рождения;
  • Исаев Андрей Константинович, 1 октября 1964 года рождения;
  • Кавинов Артем Александрович, 3 сентября 1969 года рождения;
  • Каденков Дмитрий Михайлович, 3 мая 1972 года рождения;
  • Казаков Виктор Алексеевич, 4 апреля 1949 года рождения;
  • Казакова Ольга Михайловна, 30 мая 1968 года рождения;
  • Калимуллин Рустам Галлиуллович, 2 января 1958 года рождения;
  • Кара-оол Шолбан Валерьевич, 18 июля 1966 года рождения;
  • Кармазина Раиса Васильевна, 9 января 1951 года рождения;
  • Картаполов Андрей Валерьевич, 9 ноября 1963 года рождения;
  • Кастюкевич Игорь Юрьевич, 6 декабря 1976 года рождения;
  • Качкаев Павел Рюрикович, 4 октября 1951 года рождения;
  • Квитка Иван Иванович, 4 мая 1967 года рождения;
  • Кидяев Виктор Борисович, 9 июля 1956 года рождения;
  • Кизеев Михаил Владимирович, 31 марта 1978 года рождения;
  • Кирьянов Артем Юрьевич, 12 января 1977 года рождения;
  • Румянцев Никита Геннадиевич, 27 апреля 1988 года рождения;
  • Рябцева Жанна Анатольевна, 8 декабря 1977 года рождения;
  • Савельев Дмитрий Иванович, 25 мая 1971 года рождения;
  • Савченко Олег Владимирович, 25 октября 1966 года рождения;
  • Салаева Алла Леонидовна, 14 сентября 1979 года рождения;
  • Симигин Павел Владимирович, 26 июля 1968 года рождения;
  • Фаррахов Айрат Закиевич, 17 февраля 1968 года рождения;
  • Фетисов Вячеслав Александрович, 20 апреля 1958 года рождения;
  • Федяев Павел Михайлович, 31 июля 1982 года рождения;
  • Фомичев Вячеслав Васильевич, 26 апреля 1965 года рождения;
  • Фролова Тамара Ивановна, 2 ноября 1959 года рождения;
  • Федоров Евгений Алексеевич, 11 мая 1963 года рождения.
Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира"

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину с нескольких направлений, начав полномасштабный этап войны. 

21 марта 2023 года СБУ сообщала, что за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины заочно осуждены 20 депутатов российского парламента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Госдума, террористы, ДНР, война России против Украины, ЛНР, обвинительный акт
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