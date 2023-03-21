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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

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Украинский суд вынес приговоры 20 российским депутатам
Украинский суд вынес приговоры 20 российским депутатам
Фото: EPA

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины заочно осуждены 20 депутатов российского парламента. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 21 марта.

Все они признаны виновными, каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых государств".

22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "ЛДНР", говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины отмечает, что в дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

В СБУ привели список осужденных российских депутатов.

  • Алтухов Сергей Викторович, 23 февраля 1982 года рождения;
  • Альшевских Андрей Геннадиевич, 14 мая 1972 года рождения;
  • Амельченкова Ольга Николаевна, 5 сентября 1990 года рождения;
  • Аникеев Андрей Анатольевич, 16 декабря 1961 года рождения;
  • Аникеев Григорий Викторович, 28 февраля 1972 года рождения;
  • Артамонова Валентина Николаевна, 13 декабря 1960 года рождения;
  • Аршба Отари Ионович, 12 апреля 1955 года рождения;
  • Аршинова Алена Игоревна, 3 марта 1985 года рождения;
  • Баженов Тимофей Тимофеевич, 25 января 1976 года рождения;
  • Байгускаров Зариф Закирович, 30 июня 1967 года рождения;
  • Борцов Николай Иванович, 8 мая 1945 года рождения;
  • Булавинов Вадим Евгеньевич, 20 марта 1963 года рождения;
  • Исламов Дмитрий Викторович, 5 декабря 1977 года рождения;
  • Кузьмин Михаил Владимирович, 28 февраля 1972 года рождения;
  • Майданов Денис Васильевич, 17 февраля 1976 года рождения;
  • Панков Николай Васильевич, 5 января 1965 года рождения;
  • Петров Юрий Александрович, 10 апреля 1947 года рождения;
  • Пилипенко Ольга Васильевна, 4 января 1966 года рождения;
  • Пивненко Валентина Николаевна, 14 июня 1947 года рождения;
  • Погорелый Дмитрий Викторович, 4 октября 1977 года рождения.

Поскольку осужденные находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания, сообщили в СБУ.

Офис генпрокурора добавил, что в настоящее время прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира"

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, депутаты, Госдума, приговор, война России против Украины, суд
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