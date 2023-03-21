В Украине 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Все они признаны виновными, каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых государств".
22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "ЛДНР", говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины отмечает, что в дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.
В СБУ привели список осужденных российских депутатов.
Поскольку осужденные находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания, сообщили в СБУ.
Офис генпрокурора добавил, что в настоящее время прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны.