В Украине 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Все они признаны виновными, каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых государств".

22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "ЛДНР", говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины отмечает, что в дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

В СБУ привели список осужденных российских депутатов.

Алтухов Сергей Викторович, 23 февраля 1982 года рождения;

Альшевских Андрей Геннадиевич, 14 мая 1972 года рождения;

Амельченкова Ольга Николаевна, 5 сентября 1990 года рождения;

Аникеев Андрей Анатольевич, 16 декабря 1961 года рождения;

Аникеев Григорий Викторович, 28 февраля 1972 года рождения;

Артамонова Валентина Николаевна, 13 декабря 1960 года рождения;

Аршба Отари Ионович, 12 апреля 1955 года рождения;

Аршинова Алена Игоревна, 3 марта 1985 года рождения;

Баженов Тимофей Тимофеевич, 25 января 1976 года рождения;

Байгускаров Зариф Закирович, 30 июня 1967 года рождения;

Борцов Николай Иванович, 8 мая 1945 года рождения;

Булавинов Вадим Евгеньевич, 20 марта 1963 года рождения;

Исламов Дмитрий Викторович, 5 декабря 1977 года рождения;

Кузьмин Михаил Владимирович, 28 февраля 1972 года рождения;

Майданов Денис Васильевич, 17 февраля 1976 года рождения;

Панков Николай Васильевич, 5 января 1965 года рождения;

Петров Юрий Александрович, 10 апреля 1947 года рождения;

Пилипенко Ольга Васильевна, 4 января 1966 года рождения;

Пивненко Валентина Николаевна, 14 июня 1947 года рождения;

Погорелый Дмитрий Викторович, 4 октября 1977 года рождения.

Поскольку осужденные находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания, сообщили в СБУ.

Офис генпрокурора добавил, что в настоящее время прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов РФ.