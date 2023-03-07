Приговор Цареву вступил в силу. Он получил 12 лет лишения свободы, суд отклонил апелляцию

Сообщается, что по результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная защитником Царева, оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года оставлен без изменений.

В мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам заключения. Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.

Контекст:

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), с 2007 года – член фракции Партии регионов. После Майдана он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", а также объявил себя "спикером парламента Новороссии".

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.

15 марта 2022 года Царев заявил, что находится на территории Украины и привез "гуманитарную помощь" в оккупированные населенные пункты в Киевской области.

26 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Цареву объявлено подозрение по двум статьям – "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность Украины". Также она сказала, что прокуратура будет просить пожизненное заключение для экс-нардепа.

Служба безопасности Украины 15 сентября объявила Цареву о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства, или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины). Это дело еще не рассматривалось в суде.