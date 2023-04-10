Львовянин призвал в соцсетях к оккупации и уничтожению Украины как государства. Его отправили в тюрьму

Мужчина проведет в тюрьме пять с половиной лет Фото: Управління СБ України у Львівській області / Facebook

По данным следствия, 59-летний житель Львова открыто призвал к прекращению существования Украины и созданию на части ее территории нового государства – "Федеративной республики Украина".

"Ценитель "русского мира" мечтал о создании нового государства и ожидал, что Украина вернется к идеологии СССР", – говорится в сообщении СБУ.

Суд признал его виновным по ряду статей Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников; нарушение равноправия граждан по расовой, национальной принадлежности или религиозным убеждениям.

Мужчина проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев, также приговор предусматривает конфискацию имущества.