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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львовянин призвал в соцсетях к оккупации и уничтожению Украины как государства. Его отправили в тюрьму

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Мужчина проведет в тюрьме пять с половиной лет
Мужчина проведет в тюрьме пять с половиной лет
Фото: Управління СБ України у Львівській області / Facebook

Во Львовской области суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины и оправдание страны-агрессора России. Об этом управление Службы безопасности во Львовской области 10 апреля сообщило в Facebook.

По данным следствия, 59-летний житель Львова открыто призвал к прекращению существования Украины и созданию на части ее территории нового государства – "Федеративной республики Украина".

"Ценитель "русского мира" мечтал о создании нового государства и ожидал, что Украина вернется к идеологии СССР", – говорится в сообщении СБУ. 

Суд признал его виновным по ряду статей Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников; нарушение равноправия граждан по расовой, национальной принадлежности или религиозным убеждениям.

Мужчина проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев, также приговор предусматривает конфискацию имущества.

https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/pfbid02UMWwHSdV2EBjuenWStsbvtuvC62d8HMhiN5nxw2hdpYtzUik3cCjSv78FPBcneP6l

Теги: СБУ, Львовская область, приговор, война России против Украины
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