СБУ сообщила о подозрении политологу, который работал на Медведчука

Лазарев был частым гостем в эфирах подсанкционных каналов "Наш", ZIK, NewsOne, "112" и Russia Today Фото: Александр Лазарев / Facebook

"Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на [бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора] Медведчука, [бывшего народного депутата Евгения] Мураева и [прокремлевского блогера Анатолия] Шария", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, Лазарев занимался "раскруткой" медийных образов "приспешников Кремля" и помогал им в продвижении "вражеских" нарративов в информпространстве. Для этого он был частым гостем в эфирах подсанкционных каналов "Наш", ZIK, NewsOne, "112" и Russia Today, добавили в Службе безопасности.

"В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу. Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению [оккупационного главы полуострова Сергея] Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове", – говорится в сообщении.

Кроме того, он готовил и публиковал в социальных сетях деструктивную пропаганду, в которой выражал пророссийские взгляды, добавили в Киевской прокуратуре.

Следователи СБУ сообщили Лазареву о подозрении по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).