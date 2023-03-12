Кремль потерял контроль над российским информпространством – Институт исследования войны

Аналитики отмечают, что во время журналистского форума 11 марта в Москве спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова признала, что власть не контролирует информационную политику из-за внутренних разногласий в так называемых элитах.

"Кремль не может воспроизвести сталинский подход к созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими элитами", – приходит к выводу ISW.

В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки института по ослаблению контроля Кремля над пропагандой. Путин на данный момент не способен на решительные меры в этой сфере, считают аналитики.

"Заявление Захаровой подтверждает несколько оценок: между ключевыми членами ближайшего окружения Путина существует внутренняя борьба в Кремле; что Путин со временем в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии предпринять решительных действий по восстановлению контроля над российским информационным пространством", – говорится в отчете.

Ранее аналитики ISW писали, что Россия восстановила способность проводить отдельные информационные операции.

"Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой сфере и достигает ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, которые уже ощутимы на Западе", – говорилось в сводке ISW за 12 февраля.