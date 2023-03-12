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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль потерял контроль над российским информпространством – Институт исследования войны

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Путин не способен на решительные меры в сфере пропаганды из-за внутренней борьбы среди "элит" ISW
Путин не способен на решительные меры в сфере пропаганды из-за внутренней борьбы среди "элит" – ISW
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин отошел от управления информационным пространством. Об этом в оперативном анализе 11 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики отмечают, что во время журналистского форума 11 марта в Москве спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова признала, что власть не контролирует информационную политику из-за внутренних разногласий в так называемых элитах.

"Кремль не может воспроизвести сталинский подход к созданию современного эквивалента советского информбюро для централизованного контроля внутреннего информационного пространства России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими элитами", – приходит к выводу ISW.

В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки института по ослаблению контроля Кремля над пропагандой. Путин на данный момент не способен на решительные меры в этой сфере, считают аналитики.

"Заявление Захаровой подтверждает несколько оценок: между ключевыми членами ближайшего окружения Путина существует внутренняя борьба в Кремле; что Путин со временем в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам; и что Путин, очевидно, не в состоянии предпринять решительных действий по восстановлению контроля над российским информационным пространством", – говорится в отчете.

Ранее аналитики ISW писали, что Россия восстановила способность проводить отдельные информационные операции.

"Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой сфере и достигает ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, которые уже ощутимы на Западе", – говорилось в сводке ISW за 12 февраля.

Теги: Владимир Путин, Кремль, пропаганда, МИД России, война России против Украины, Мария Захарова, ISW
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