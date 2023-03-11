По данным СМИ, в Кремле планируют, что Путин посетит саммит G20 в Индии. Две последние встречи он пропустил

Путин не ездил на встречи лидеров G20 с 2019 года. По данным СМИ, Кремль подстраивает его график к саммиту G20 и Индии Фото: ЕРА

Саммит лидеров "Большой двадцатки" пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. По его итогам планируют принять декларацию лидеров G20, сказано на сайте председательства Индии в группе.

По данным СМИ, Кремль подстраивает график Путина к саммиту G20 – на этой неделе перенесли экономический форум во Владивостоке, проведение которого планировалось перед встречей лидеров G20 (как пишет "Интерфакс", форум перенесли с 5–8 сентября на 12–15-е).

Таким образом Кремль освобождает график Путина в период проведения встречи G20, чтобы у него было "больше свободы действий", также перенос форума связан с желанием, чтобы в нем приняли участие представители Индии и Китая, пишет агентство.

В администрации Путина планируют, что он посетит встречу лидеров "Большой двадцатки", но окончательное решение об участии в саммите еще не принято, сказали собеседники Bloomberg.

Формально Индия пригласила Путина на саммит и он принял приглашение, добавляет агентство.

Очно последний раз Путин участвовал во встрече лидеров G20 в 2019 году.

В прошлом году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Путина тоже приглашали на встречу лидеров G20, но он пропустил ее, на саммит поехал глава МИД РФ Сергей Лавров (он покинул встречу досрочно).

Также Путин пропустил саммит "Большой двадцатки" в Риме в октябре 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Саммит G20 в 2020 году проходил в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений (в этом саммите Путин принимал участие).