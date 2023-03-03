Блинкен после саммита глав МИД G20 призвал наказать РФ за войну против Украины

Об этом 3 марта в Нью-Дели после встречи с главами МИД Индии, Японии и Австралии заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Текстовая версия речи Блинкена опубликована на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.
"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, тогда это станет сигналом для потенциальных агрессоров во всем мире, что им подобное тоже может сойти с рук", – отметил госсекретарь США.
По словам Блинкена, "принципы, лежащие в основе всей международной системы, необходимые для сохранения мира, стабильности" после двух мировых войн, "испытывают вызов, агрессию вместе с Украиной".
Госсекретарь США в Нью-Дели принял участие в саммите министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20).
Саммит глав МИД стран G20 проходил в Индии 1–2 марта. По итогам саммита главы МИД не смогли согласовать совместное коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины, сообщили в министерстве иностранных дел Индии.
СМИ сообщали, что большинство государств "Большой двадцатки" осудили войну России против Украины и потребовали вывода ее войск из Украины, но с этими пунктами не согласились министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Цинь Ган. Блинкен во время выступления сказал, что встреча министров была "омрачена" темой войны в Украине.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция, Великобритания, США, а также ЕС.