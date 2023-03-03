Блинкен после саммита глав МИД G20 призвал наказать РФ за войну против Украины

Блинкен в Нью-Дели провел встречу с главами МИД Индии, Японии и Австралии Фото: U.S. Department of State / Facebook

Об этом 3 марта в Нью-Дели после встречи с главами МИД Индии, Японии и Австралии заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Текстовая версия речи Блинкена опубликована на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

"Если мы позволим России безнаказанно делать то, что она делает в Украине, тогда это станет сигналом для потенциальных агрессоров во всем мире, что им подобное тоже может сойти с рук", – отметил госсекретарь США.

По словам Блинкена, "принципы, лежащие в основе всей международной системы, необходимые для сохранения мира, стабильности" после двух мировых войн, "испытывают вызов, агрессию вместе с Украиной".

Госсекретарь США в Нью-Дели принял участие в саммите министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20).