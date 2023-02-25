"Адская хунта". Российская пропаганда создала карты с Зеленским, Залужным, Гордоном и Арестовичем

Пропаганда в РФ создала 10 карт с рисунками Фото: pixabay.com

Часть карт названа "Адская хунта". "Хунтой" пропаганда в РФ называет законную власть в Украине.

На картах, в частности в виде шарж-рисунков присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, освобожденного из российского плена командира полка "Азов" Нацгвардии Украины Дениса Прокопенко.

В качестве "хунты" пропагандист показал в том числе бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича и основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, ни один их которых не представляют украинскую власть.

На карты "Бес совести" пропагандисты нарисовали выехавших из страны бизнесмена Евгения Чичваркина и музыканта Бориса Гребенщикова.

"Колода "Адская хунта" в кровавых руках западных шулеров", – подписал Карнаухов свой пост.